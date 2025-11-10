, президент на Българска федерация по волейбол, пред "Фокус".- Разбира се, че го очаквах и е напълно нормално да има такъв интерес. Все пак това ще бъдат първите домакински мачове на нашите момчета, които станаха световни вицешампиони в България след като спечелиха и направиха този страхотен успех. И мисля, че е нормално интересът да е такъв. Билетите с Полша почти свършиха, останаха може би някакви няколкостотин места, но все пак трябва да пазим и за полските фенове. Напълно очаквано беше, аз знаех. Само поляците щяха бъдат над 3 хиляди човека, ние даже го бяхме казали. Това беше един от основните доводи да изберем София, а да не сме във Варна.- Вчера следобед бяха някъде около 15 хиляди билета. Но пак повтарям, тези, най-интересните мачове, които са мача с отбора с Полша, там е огромен интерес. Казвам го съвсем откровено, като имаме над 3 хиляди пакета "Следвай своя отбор България“, вече са над 3 хиляди пакетите, които са продадени. Все още имаме пакети, които са резервирани от нашия фен клуб, които трябва да си ги получат, да ги вземат от колеги, които искат да купят цял един сектор, за да бъдат с фланелки – бели, зелени и червени фланелки, за да символизират знамето. Така че имаме още, които трябва да бъдат раздадени. Това всичко ще бъдат пакети "Следвай своите, България“ специално за груповата фаза.- Интересното е, че много хора купуват билети за осминафиналите, четвъртфиналите, и то дневни билети, тъй като така все още няма да се знае кои точно два отбора ще играят в мача или кои четвърти отбори ще бъдат. Така че там също е много голям интерес. И естествено вече от другите държави, като започват чуждестранните фенове и те да пазаруват… Онзи ден на Конгреса в Париж, говорихме си с поляка да каже. Все още не сме пускали така наречените VIP билети, не сме пуснали билетите, които ще бъдат долу на самия корт, т.нар. court seat билети, които ще бъдат на самото игрище. Все още не сме пускали ложи, които ще предлагаме на фирми, които искат. С Украйна също е интересно. Общо взето тепърва ще започваме да се ориентираме, трябва да видим всички тези билети, които са към момента блокирани за журналисти, за официални лица, там, където ще има телевизионните камери, билетите запазени за роднините на отборите, които играят, естествено за нашите момчета роднините и т.н.- Вижте, за него няма чак толкова. Има продадени билети, естествено, най-хубавите места свършиха. Интересното е, че свършват най-добрите места, това го има. Даже самите италианци казаха: Ние като пуснахме билетите, долу, тези, които са court seat, веднага свършиха. Най-хубавите места свършиха и за този мач. Но пак повтарям, все пак това ще бъде откриващия мач. Там ще опитаме да направим нещо допълнително като откриващо за забавление на публиката понеже ще бъде един-единствен мач за деня. Така че за него със сигурност ще напълним залата. Ние бяхме сигурни, че това ще стане предвид еуфорията, която стана покрай успехите, които направихме. Така че ние бяхме длъжни да подсигурим колко се може повече български фенове да имат възможност да ни гледат.- Не. Може би ще пускаме периодично подсещащо да видим как се развиват нещата, ако видим, че на някой мач почне да има повече чуждестранни фенове, отколкото са български. Но не мисля, че това ще се получи, пак повтарям, предвид огромния интерес, който има. Искам да благодаря на всички български фенове, че са толкова активни, че доказват още веднъж любовта си, уважението си към този отбор. И да се надяват, че ние ще ги зарадваме с резултата.- Дочуване, лек ден!