ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Любомир Дацов: Когато нарушаваш баланса дълго време, тогава идва момент, когато си принуден да вдигнеш данъците или системата се чупи, както се случи в Румъния
Бюджетът е следствие на политически решения, той не е произволен, обясни той, като според него, ако се съобразяваш с макроикономическата политика, опитваш се да влияеш на тези процеси, тогава няма как да раздаваш средства необмислено, а това не се харесва на голяма част от българските политиците.
Държавният бюджет според него излиза извън рамките на разумното. От една страна предвижда приходи, които едва ли ще се изпълнят, и това е съществена част от проблема, обясни икономистът, като същевременно според него има една щедра неразумна фискална политика във времена, когато няма никаква нужда в такова нещо да се прави.
"Когато нарушаваш този баланс доста продължителен период, тогава идва един такъв момент, че или си принуден да вдигнеш данъците, или системата се чупи, както се случи в Румъния. Ако ние продължаваме с тази идея за бюджета, и тя е подкрепена широко, ще дойде един момент, когато рационализмът на икономиката ще се намеси и ще се случи това, което се случи в Румъния. Тогава, който е на власт, ще трябва да му мисли, защото ще трябва да вдига данъци, да се съкращава разходи и все неща, които са абсолютно непопулярни“, каза Любомир Дацов.
Според него, ако правителството е искрено, че не подкрепя това, което беше наложено последните 4 години като политики, то ще трябва да предложи алтернативна политика при формирането на новия бюджет за 2026 годна и има шанса да промени нещата.
"Ако то не го направи, то ще си бъде бюджет от стария тип, т.е. движещ се по инерцията на това вече, което е набрало скорост, с всичките проблеми, които той носи. Не може да очаквате, ако правите едно и също нещо в продължение на достатъчно дълго време, да има различен резултат от това, което се получава,“ каза експертът и посочи, че е нужна политическа воля за премахването на автоматичните формули за вдигане на доходите и свалянето на дефицита на около 2%.
Не е добра идея да се пипат каквито и да е данъци извън рамките на подобряване на събираемостта и по-висока ефективност, посочи още икономистът.
"Трябва да се оптимизира разходната част. Много често акцентираме на дефицита, но голяма част от проблема на бюджета е за какво той харча пари, какви са механизмите вътре, какви услуги предоставя и на какво качество. Вътре в бюджета има доста неща да се пипат, има проблем с модела, със структурата, с човешкото осигуряване, прекалено много хора и т.н.
Ние дори не говорим за качество и ефективността на системите, които съществуват, а пък това е нещо, което стои недовършено вече много години. Така че смелост да има и желание да има, реформи във всяка една сфера са необходими в публичния сектор, пък и не само там“, добави още бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:49 / 30.08.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
17:46 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: