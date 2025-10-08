ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Любомир Кючуков: Проблемите в ЕС не само не се решават, но дори не се назовават
Засега Европейският съюз като че ли се опитва да върви едновременно в двете посоки, отбеляза той. "Ситуацията допълнително се усложнява от факта, че Европейският съюз преди две години се обяви за геополитически съюз, което до голяма степен доведе до промяна във философските основи на Съюза, тъй като досега той беше общност на идеи и на ценности. Когато говорим за геополитика, става дума за търсене на общност на интереси, а това е доста по-различно“, коментира Кючуков.
Тези процеси текат в Европа от дълго време. Кризата е дълбока и решение трябва да се търси не единствено на ниво Европейски съюз, но и на ниво политики на отделните европейски политически семейства, смята Любомир Кючуков. "Проблемът е, че европейските представители до голяма степен вече не се разглеждат от обществата като алтернативи за решаване на проблема. Те загубиха своята взаимна алтернативност, дори взаимна различимост в очите на гражданите и се превръщат по-скоро в част от проблема. Проблемите не само не се решават, но дори не се назовават и се заобикалят. Тогава нараства политическото влияние на тези, които поне ги посочват“, обясни директорът на Института за икономика и международни отношения.
След два дни предстои гласуване на два вота на недоверие – срещу Европейската комисия и срещу председателя й Урсула фон дер Лайен. Те са поредните за последните няколко месеца, отбеляза Кючуков. "Това отразява именно тези настроения. Има една много сериозна криза на политическото представителство. Това, което Урсула фон дер Лайен пропуска, е именно кризата на обществата. Тя говори за заплахата отвън, за екстремистите отвътре, при това на държавно ниво, но виждаме, че по-сериозните процеси протичат на ниво общество в Европа – това, което гражданите не виждат като перспектива в политиките на сегашните управляващи“, посочи той.
Предстои тежък диалог и за бюджетната рамка на Европейския съюз за следващия седемгодишен период. "Най-вероятно Урсула фон дер Лайен ще трябва да направи сериозни корекции в бюджетната рамка като условие тези два вота на недоверие, които предстои да се гласуват, да не минат. Самият проект предвижда изключително сериозно увеличение на бюджета на Европейския съюз, почти двойно, което означава повишаване и на вноските на всички отделни страни. Търси се също така увеличаване на собствените приходи на Европейския съюз“, посочи Кючуков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 49
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: