Любомир Кючуков: Проблемите в ЕС не само не се решават, но дори не се назовават

© За момента европейските страни не могат да намерят единно решение за посоката, в която ще се развива Европейският съюз. Това ясно проличава включително през призмата на изборите в Чехия – дали ще се върви към задълбочаване на интеграцията, или ще се направи крачка назад към повече пълномощия за националните държави. Това каза директорът на Института за икономика и международни отношения и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Засега Европейският съюз като че ли се опитва да върви едновременно в двете посоки, отбеляза той. "Ситуацията допълнително се усложнява от факта, че Европейският съюз преди две години се обяви за геополитически съюз, което до голяма степен доведе до промяна във философските основи на Съюза, тъй като досега той беше общност на идеи и на ценности. Когато говорим за геополитика, става дума за търсене на общност на интереси, а това е доста по-различно“, коментира Кючуков.



Тези процеси текат в Европа от дълго време. Кризата е дълбока и решение трябва да се търси не единствено на ниво Европейски съюз, но и на ниво политики на отделните европейски политически семейства, смята Любомир Кючуков. "Проблемът е, че европейските представители до голяма степен вече не се разглеждат от обществата като алтернативи за решаване на проблема. Те загубиха своята взаимна алтернативност, дори взаимна различимост в очите на гражданите и се превръщат по-скоро в част от проблема. Проблемите не само не се решават, но дори не се назовават и се заобикалят. Тогава нараства политическото влияние на тези, които поне ги посочват“, обясни директорът на Института за икономика и международни отношения.



След два дни предстои гласуване на два вота на недоверие – срещу Европейската комисия и срещу председателя й Урсула фон дер Лайен. Те са поредните за последните няколко месеца, отбеляза Кючуков. "Това отразява именно тези настроения. Има една много сериозна криза на политическото представителство. Това, което Урсула фон дер Лайен пропуска, е именно кризата на обществата. Тя говори за заплахата отвън, за екстремистите отвътре, при това на държавно ниво, но виждаме, че по-сериозните процеси протичат на ниво общество в Европа – това, което гражданите не виждат като перспектива в политиките на сегашните управляващи“, посочи той.



Предстои тежък диалог и за бюджетната рамка на Европейския съюз за следващия седемгодишен период. "Най-вероятно Урсула фон дер Лайен ще трябва да направи сериозни корекции в бюджетната рамка като условие тези два вота на недоверие, които предстои да се гласуват, да не минат. Самият проект предвижда изключително сериозно увеличение на бюджета на Европейския съюз, почти двойно, което означава повишаване и на вноските на всички отделни страни. Търси се също така увеличаване на собствените приходи на Европейския съюз“, посочи Кючуков.