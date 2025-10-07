Любомир Кючуков: Продължава да нараства влиянието на популистките и националистически формации в Европа

© Фокус Продължава да нараства влиянието на популистките и националистически формации в Европа. Националистическата вълна е в подем в момента. Това каза директорът на Института за икономика и международни отношения и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



В момента популистки и националистически формации са управляващи в Италия, Унгария и Финландия, победители са на изборите в Нидерландия и Австрия и водят в проучванията в Германия, Франция и Великобритания, посочи той.



"В САЩ тази тенденция е по-скоро прагматично-популистка, докато в Европа тя е облечена в своеобразни идеологически доспехи на крайнодясното. Друга важна особеност на тази тенденция е, че всички тези формации се обявяват като привърженици на Тръмп, за да поставят американския президент като своеобразен щит срещу обвинението, че са проруски“, обясни Кючуков.



Националистическата вълна е резултат от дълбоката криза на обществата, която не носи цикличен, а по-скоро системен характер, смята той. "Тя е свързана със загубата на сигурност – национална, но и персонална, за което се вини миграцията, загубата на жизнен стандарт, която се свързва с войната“, поясни директорът на Института за икономика и международни отношения.



По думите му геополитиката измества идеологиите. "Виждаме как център-дясното става все по-дясно, а лявото като че ли става все по-неясно и не може да отговори на всички предизвикателства. Затова тази тенденция в момента е водеща и може да се окаже, че оттук нататък ще доминира и политиките“, смята Любомир Кючуков.