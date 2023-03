Любослав Димитров: Целеустремени млади хора ще работят с техните ментори в "Mentor the Young"

© Четвъртият сезон на програмата Mentor the Young започва на 12 март, като в рамките на три месеца целеустремени млади хора ще си поставят цели и ще работят с техните ментори да ги превърнат в реалност. Това каза Любослав Димитров – партньор в Mentor the Young, в предаването "Човекът на фокус" на "Фокус".



Програмата започва в края на 2021 г. и от тогава има четири успешни издания. Общият брой участници към момента надхвърля 1800 души, обясни той. "За проект на по-малко от две години е много впечатляващо и много ни мотивира да продължаваме по същия начин. Този път влизаме с рекордните 453 менторски двойки, които ще стартират на 12 март своята съвместна работа", подчерта Димитров.



Той обясни, че менторството е начин на учене. "Във всяка една образователна система, независимо колко е развита и подготвена за подготовката на участниците в нея да влязат в реалния свят, винаги има една дупка. Менторството е страхотен начин да се попълни тази дука и хората да поучат реален опит, който да е много, много полезен при поставянето и изпълнението на техните бизнес, предприемачески, кариерни и личностни цели, като това е самата му основа и най-важна функция", обясни Димитров.



От тази година Mentor the Young ще работи и в посока бизнесът да бъде подготвен за това да приеме менторството като начин за развиване на своите служители вътре в компаниите. "Вече говорим с няколко компании да направим такива вътрешни менторски програми, които да отговарят на техните конкретни нужди", обясни Димитров.



Живко КРЪСТЕВ