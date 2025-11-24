Люпчо Георгиевски за нападението над Владимир Перев в Скопие: Българският дух не се пречупва
Георгиевски сподели още, че всички българи в Македония ежедневно са обект на унижения заради национална си принадлежност.
"Подкрепа за Владо Перев. С дълбоко възмущение и искрено уважение заявяваме своята солидарност с Владо Перев. Нападението срещу него не е просто проява на грубост – то е следствие от насадената омраза и шовинистичната реторика, която години наред с триви обществото и особено престъпниците да се въобразяват, че имат право да тероризират беззащитни хора. Но българският дух не се пречупва!
Днес ние стоим рамо до рамо с него и с всички българи в Македония, които ежедневно търпят унижения само заради своята национална принадлежност.
Нямаме да мълчим. Няма да се примирим. И няма да позволя на никого да заглуши българския глас. Подкрепяме Владо Перев – защото правдата е на нашата страна", написа Георгиевски във Facebook.
