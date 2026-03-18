Радваме се, че ни изтеглиха номер 4. Това заяви депутатът от МЕЧ Христо Расташки пред журналисти след като от ЦИК изтеглиха номерата на бюлетините на партиите и коалициите, които ще участват на парламентарните избори, предаде репортер наДепутатът представи и кои са приоритетите на партия МЕЧ:''На първо място - ние винаги слагаме антикорупционната политика и борбата с олигархията, която е завзела висшите постове в нашата държава. На второ място - проблемите в енергетиката, за които имаме план как да ги поправим. Поставяме забраната за частния хазарт на трето място. На четвърто място искаме да помогнем да няма вечни длъжници в България. Това са 4 причини и затова се радваме, че изтеглихме номер 4'', каза той.