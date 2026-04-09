Министерството на финансите публикува всички обществени поръчки за обществен достъп. Това заяви министърът на финансите Георги Клисурски на брифинг, предаде репортер на ФОКУС.

Те ще бъдат публикувани на сайта на министерството и всеки гражданин може да се запознае с тях. Броят на обществените поръчки е над 7 хилядина на обща стойност над 30 милиарда евро. Идеята е да има повече прозрачност и да се намалят нередностите.

По думите на Клисурски, когато е встъпил в длъжност е изискал от всички ведомства информация за обществените поръчки, за да може там където има проблемни такива да бъдат спрени - установени са нередности по няколко от тях.

"Над 6 000 от обществените поръчки са със сключени договори, а 1 000 все още са в процес на сключване", каза още той и призова всички министри да направят обстоен преглед и там където документацията не е изрядна - или да я променят, или да прекратят процедурата.

"Ние сме призовали тези 1 000 поръчки да бъдат прегледани и там, където се установи, че документацията не е изрядна, да се коригира или прекрати“, заяви министърът. Клисурски отчете, че от общо 30 милиарда евро над 4,4 милиарда евро са изплатени като аванси.

"Голяма част от тях са към Министерството на отбраната и Агенция "Пътна инфраструктура". Например за проекта "Хемус" към АПИ са изплатени 1 милиард евро аванси“, уточни той. По думите му има много високи аванси - над 140 поръчки са с аванс 50% от стойността, а 330 - с 20%.

"Съставили сме и няколко таблици с големи общи поръчки - те са 820 на брой. Има и информация за дължимите средства, които трябва да бъдат разплатени тази година - 5,6 милиарда евро. Това е важно за бюджета за 2026 г., за да се прецени дали тези разходи могат да бъдат покрити и евентуално някои от тях да отпаднат", подчерта Клисурски.

Финансовият министър уточни, че вече са възложени 62 инспекции на поръчки, при които има установени проблеми.