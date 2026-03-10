Андрей Гюров, ще следи ситуацията с цените на горивата и ще изготви пакет от мерки за справяне със ситуацията, който ще бъде представен през идните дни. Това заяви зам.-министърът на финансите Станимир Михайлов в пленарна зала в рамките на изслушването в НС относно готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. предаде репортер на ФОКУС.
По първоначален план трябваше да бъде изслушан служебният - министър на финансите Георги Клисурски, но в рамките на вчерашния ден той е изпратил писмо, че не може да присъства в пленарна зала, тъй като е на работен ангажимент извън чужбина.
Заместник-министърът Михайлов съобщи, че със заповед на служебния премиер от днес към Министерския съвет е създадена междуведомствена работна група, оглавена от Андрей Гюров. В нея участват още министрите на финансите, икономиката и индустрията, енергетиката, отбраната и вътрешните работи, както и представители на службите за сигурност, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция ''Митници'', НАП и особеният управител на ''Лукойл Нефтохим Бургас''.
Основната задача на групата е ежедневен мониторинг на доставките на суров петрол, наличностите от нефтопродукти в страната и поддържаните резерви по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. Тя ще следи и цените на горивата, като ще разработва мерки за ограничаване на поскъпването им, предизвикано от кризата в Близкия изток.
С отделна заповед на министъра на финансите на Агенция "Митници“ и НАП е възложено ежедневно наблюдение и контрол върху доставките на суров петрол и наличните количества горива в страната. Двете институции трябва да подготвят седмични отчети съвместно с дирекция ''Данъчна политика'' към Министерството на финансите. При сериозно повишение на международните цени на суровия петрол или на горивата у нас те ще предлагат компенсаторни мерки за бизнеса и домакинствата, на фона на динамичните световни пазари и усложнената геополитическа обстановка.
Михайлов посочи, че към 10 март складираните количества моторни горива и наличните суровини за тяхното производство са достатъчни да покрият обичайното потребление в страната. По видове горива запасите са: бензин – за повече от 90 дни, газьол – за повече от 90 дни и керосин – за повече от 90 дни.
''Предстои междуведомствената комисия към Министерския съвет да изготви пакет от мерки и в близките няколко дни да го представи за изпълнение. Уверявам ви, че целият професионален състав следи внимателно международната обстановка и ще реагира своевременно, за да защити интересите на бизнеса и българските граждани'', заяви той.
По думите му увеличение на цената на суровия нефт с 1% може да доведе до ръст от около 0,9 процентни пункта в цената за крайния потребител. Като пример той посочи, че при поскъпване от 10% средната цена на бензин А95 може да се повиши от 1,29 евро на литър до около 1,36 евро още през този месец, а дизеловото гориво – от 1,34 евро до приблизително 1,41 евро за литър.
МФ увери, че имаме запас от горива за повече от 90 дни, работна група следи ситуацията с цените
©
Още по темата
/
Костадинов предлага България отново да позволи вноса на руски петрол или да се намали акциза на горивата
15:37
Румен Спецов увери: За март месец всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени, за април - предстои да видим
15:36
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение
09.03
Още от категорията
/
Омбудсманът: Деца със СОП учат с под 50% от часовете, нужни са гаранции за реален достъп до образование
12:59
Пламен Димитров: Има възможност за увеличение на заплатите на хората от протестиращите сектори
10:14
Делян Пеевски: Ако служебното правителство няма воля, ние ще внесем предложението за 5% увеличение на заплатите в "Български пощи"
08:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.