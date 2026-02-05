ММС, МОН и БФС подписаха меморандум за насърчаване на спорта сред децата в училищата
Документът бе подписан от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.
Споразумението създава рамка за въвеждането в българските училища на спортната програма "Just Play“, както и на свързаната с нея международна инициатива "Футбол за училища“ (Football for Schools – F4S), разработена от ФИФА в партньорство с ЮНЕСКО. Програмата е насочена към дългосрочното физическо, социално и личностно развитие на децата чрез интерактивни футболни сесии и образователни дейности.
Като част от меморандума ще бъде създадена специална мобилна апликация на ФИФА, изцяло адаптирана на български език. В нея ще бъдат структурирани тренировъчни и образователни материали, предназначени за използване от учителите в работата им с децата. Всички преподаватели, включени в програмата, ще преминат съответно обучение за работа с апликацията и за прилагане на методиката както в учебна, така и в извънкласна среда.
Целевата група на програмата са деца на възраст от 4 до 14 години, включително деца със специални образователни потребности и деца с хронични заболявания. Основният фокус е върху изграждането на жизнени умения, насърчаването на активен и здравословен начин на живот, развитието на социални и личностни компетентности, както и създаването на безопасна, приобщаваща и подкрепяща среда в училищата. За участващите училища ще бъде осигурено спортно оборудване. Ще бъдат организирани допълнителни турнири и състезания, в рамките на които децата ще имат възможност активно да участват, да прилагат наученото и да развиват спортните и социалните си умения в реална игрова среда.
С подписването на меморандума ММС, МОН и БФС заявяват общата си воля да обединят усилия, експертиза и ресурси в полза на децата в България и да използват футбола като инструмент за образование, възпитание и положителна социална промяна.
