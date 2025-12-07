МО: Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
При разговор днес на представители на ИА "Морска администрация“ с хората от екипажа е станало ясно, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства.
От МО подчертаха, че се подготвя доставката на необходимите продукти в рамките на днешния ден.
Действията се координират от Морския спасително-координационен център, а Военноморските сили имат готовност да осигурят вертолет "Пантер“ от авиобаза "Чайка“, за да достави на екипажа на танкера "Кайрос“ необходимите хранителни провизии и комуникационни средства.
От Maritime.bg съобщиха вчера, че танкерът ще остане край Ахтопол поне до понеделник. А от NOVA обявиха днес, че моряците са се разбрали с властите да не бъдат изтеглени от борда, а корабът да бъде провлачен до рейд до пристанище Бургас. Засега обаче няма осигурено финансиране от държавата, за да се случи това, защото процедурата е доста скъпа, но два влекача на Военноморските сили са в готовност да извършат тази операция.
Няма опасност и от разливи.
