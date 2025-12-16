директорът на 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски“ е задържан. Училището и Регионалното управление на образованието в София-град съдействат на разследването, съобщиха от ведомството.
Той е назначен от началника на РУО София-град след спечелен конкурс през февруари 2024 година. Първоначалната информация показва, че преди да заеме този пост е бил на ръководни позиции в училища в София област и в столицата. До този момент няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването.
През пролетта на 2025 година срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работа в училището. Образувана е проверка, която е установила административни пропуски и са дадени предписания.
РУО София-град ще окаже методическа подкрепа на училището. През утрешния ден те ще са на място и ще разговарят с учителите и родителите. Има готовност за осигуряване на мобилна група от психолози, която да окаже подкрепа на учениците.
МОН: Задържаният директор, за камери в тоалетните, е проверяван преди няколко месеца
