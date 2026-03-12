Министерството на образованието и науката проверява дали е ограничен достъпът на студенти от Лесотехническия университет в София до държавната субсидия за хранене. В рамките на проверката ще бъдат изяснени обстоятелствата, свързани с твърдения за възникнали спорове в договорните отношения между фирмата-доставчик на услугата и висшето училище.Студентите могат да използват стикерите си за храна във всички студентски столове на територията на страната.В момента студентският стол в ректората на Лесотехническия университет продължава да функционира, като студентите имат възможност да се хранят там с полагаемото им се намаление.