Сергей Игнатов по време на изслушване пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.
По думите му проверката на министерството е установила редица неясноти около обучението на момчето. "Четвърти и пети клас ученикът е учил в Мексико. За шести клас нямаме информация. Изведнъж се появява в седми клас. Към момента не разполагаме с документи как е записан и какво точно се е случило“, коментира Игнатов пред БНР.
Проверката на МОН е показала още, че ученикът е фигурирал едновременно в две различни форми на обучение – редовна и самостоятелна.
"Въпросът, на който засега нямаме отговор, е как е възможно едновременно да съществува в две форми на обучение. Ако ученикът е в самостоятелна форма, няма необходимост отсъствията му да бъдат извинявани. От страна на училището и директора е направен опит чрез Регионалното управление на образованието да бъде получено разрешение, но не е последвала реакция“, обясни министърът.
Той уточни, че преминаването към самостоятелна форма на обучение става след решение на специална комисия и се допуска само при определени обстоятелства – например при изключителни способности или здравословни причини.
По думите на Игнатов сезирането на прокуратурата има за цел да изясни всички обстоятелства около случая.
"Най-лесният отговор би бил просто да закрием или дерегистрираме това училище. Но въз основа на информацията, която събираме, ще разполагаме с инструментите да започнем по-широка проверка в системата – дали подобни практики не се срещат и на други места в страната“, допълни министърът.
МОН сезира прокуратурата за формата на обучение на 15-годишното момче, убито край Околчица
Актуални теми
