МОН ще публикува примерни модели за НВО

© До края на утрешния ден МОН ще публикува на сайта си примерни модели за НВО след 7 клас, които да ориентират учениците и родителите. Това съобщи в предаването зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова.



Тя увери, че учениците и родителите няма причина да се притесняват от промените.



"Изпитът по математика ще съдържа 6 задачи от природните науки - биология и здравно образование, физика и астрономия, човекът и природата, география и икономика, химия и опазване на околната среда", обясни Лазарова.



"Няма нищо страшно, не се изисква нищо повече, не се изискват частни уроци по тези предмети. Елементарни, базови знания, които трябва да използват", каза Лазарова.



"Много е важна работата в учебните часове, работата на учителите. Институтът по образование към МОН ще организира допълнително обучения, разяснения. Навсякъде в страната ще се проведат", обясни Масларова пред NOVA.



Преди време "Фокус" ви представихме няколко от примрните задачи, предоставени ни от пресцентъра на МОН, може да ги видите тук.