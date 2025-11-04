Красимир Вълчев на тържественото честване на 25-годишнината от създаването на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в навечерието на Деня на народните будители.
Министърът връчи на председателя на НПСС Ангел Стойков плакет на МОН в знак на признателност за партньорството между министерството и студентските съвети. Той поздрави организацията за нейната активност и изтъкна, че тя заедно със синдикатите във висшето образование помага на студентите да се превърнат в общност, чийто глас се чува.
“Нашата мисия е да даваме глас и сила на младите хора в България", заявиха от ръководството на НПСС. Те изразиха благодарност на министрите на образованието през годините, които са откликвали на усилията им за подобряване на условията, в които учат и живеят българските студенти, като акцентираха на ремонтите на общежитията, увеличаване на стипендии и други придобивки.
По време на церемонията "25 години НПСС – растем и се развиваме заедно“ бяха връчени почетни отличия на НПСС на Студентските съвети, висшите училища и личности за приноса им към дейността на организацията.
Сред гостите на празника бяха Негово Светейшество Българският патриарх Даниил, народни представители, представители на Министерството на младежта и спорта, на НАОА, ректори на висши училища и зам.-ректори, предишни председатели на НПСС и много гости, ангажирани с развитието на студентското движение.
МОН връчи знак на признателност на студентските съвети
©
Още от категорията
/
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
14:35
Проф. Владимир Чуков: Сключената на 10 октомври Декларация за мир за ивицата Газа е нещо безпрецедентно
03.11
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.