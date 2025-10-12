МОН предлага социално-емоционално учене за най-малките, ще започва от 3 месечна възраст

© Министерството на образованието и науката предлага социално-емоционалното учене да влезе в комплексната грижа за най-малките. Проектът на стандарти за ранно учене и грижи обхваща деца от 3 месеца до 3 години. Целта е да се осигури по-плавен преход към детската градина.Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане проект на документ на МОН.



Ще бъде разработена Наредба за стандартите за ранно учене и грижи.



Предлага се следното обособяване на областите на развитие, показва справка на "Фокус" .Като такива са определени едни от най-важите аспекти на детското развитие:



здраве, физическо и двигателно развитие;



познавателно развитие;



личностно-емоционално и социално развитие;



езиково и комуникативно развитие.



Определените четири основни области на развитие са структурирани в седем възрастови групи – към 3, 6, 9, 12, 18, 24 и 36 месеца, и интегрира



кратка характеристика на съответната област на развитие, ключови очаквани резултати и практически насоки за лицата, които осигуряват грижи и обучение.



Очакваните резултати са описание на способности и очаквания възрастов период на появата им, като се отчитат индивидуалните възможности на детето.



Родителите също ще имат важна роля







Родителите ще бъдат активни партньори на екипната работа между медицински специалисти, педагози и възпитатели. Управлението на качеството и контрола ще определя реда и условията за самооценката, методическата подкрепа, наблюдението и оценката. В допълнение изискванията към средата ще насочат вниманието към осигуряването и организирането на безопасна, достъпна, стимулираща и адаптирана към възрастта и потребностите на детето среда.



В публикуваната концептуална рамка на МОН е представен примерен вариант за разпределението на очакваните резултати в съответствие с периода на поява на определени умения у деца - можете да я разгледате тук.



