Министерството на околната среда и водите представя България на 30-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP30), която се провежда в Белен, Бразилия. Паралелно с нея протичат и 20-ата сесия на Срещата на страните по Протокола от Киото (CMP20) и 7-ата Среща на страните по Парижкото споразумение (CMA7).Делегацията на Република България, ръководена от заместник-министъра на околната среда и водите Атанас Костадинов, е част от единния преговорен екип на Европейския съюз. Участието на МОСВ във форума подчертава ангажимента на страната към глобалните усилия за справяне с климатичните промени и към прилагането на Парижкото споразумение в духа на европейската солидарност и устойчивото развитие.COP30 е първият по рода си форум, който се провежда в сърцето на Амазония – регион, символизиращ едновременно глобалните предизвикателства и потенциала за устойчиво развитие, опазване на биоразнообразието и съхраняване на тропическите гори.Десет години след подписването на Парижкото споразумение домакинът Бразилия определя COP30 като "конференция на реализацията“, насочена към конкретни действия и постигане на реални резултати.Конференцията цели да обедини правителства, научни среди, бизнес и гражданско общество около обща визия за ефективно прилагане на Парижкото споразумение и за решения, които свързват климатичните действия с икономическия и социалния напредък.Основните акценти се поставят върху опазването и устойчивото управление на тропическите гори, ускоряването на енергийния преход и интегрирането на социалните аспекти в климатичните политики, съобщи МОСВ.Европейският съюз участва в COP30 като единен блок с ясно формулирани цели за ускоряване на прилагането на Парижкото споразумение и постигане на конкретни резултати в духа на глобална солидарност.На 5 ноември тази година ЕС и държавите членки представиха своя нов Национално определен принос (НОП) за 2035 г., който предвижда намаляване на нетните емисии на парникови газове с 66,25–72,5% под нивата от 1990 г. Този ангажимент представлява междинна стъпка по пътя към 90% намаляване на емисиите до 2040 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г.По време на COP30 ЕС акцентира върху необходимостта от повишаване на глобалната амбиция, по-ефективно изпълнение на национално определените приноси, ускоряване на адаптационните мерки и финализиране на индикаторите за Глобалната цел за адаптация.Сред ключовите приоритети на Съюза е и ускоряването на климатичното финансиране от различни източници, така че да бъде мобилизиран ресурс от 1,3 трилиона щатски долара до 2035 г.Националната позиция на България е изготвена от МОСВ и подкрепя мандата, приет със Заключенията на Съвета на ЕС от 21 октомври 2025 г. Тя е в пълно съответствие с общоевропейската рамка и поставя акцент върху: амбициозна, прозрачна и балансирана цел за климатично финансиране, която да гарантира предвидимост и справедливост; прагматичен резултат по Глобалната цел за адаптация, отразяващ реалните национални възможности; справедлив преход, осигуряващ социална устойчивост и защита на заетостта. Както и обмен на знания, технологии и изграждане на капацитет, особено в области като управление на водите, биоразнообразието и енергийния преход.България застава зад общоевропейската визия за реализация на Парижкото споразумение чрез действия, които съчетават климатична амбиция, икономическа рационалност и социална справедливост.Делегацията на МОСВ ще участва в редица преговорни сесии и тематични панели, включително в обсъждане на финализирането на рамката за Глобалната цел за адаптация, разработване на механизми за прозрачност и отчетност при изпълнение на националните ангажименти, дискусии за справедлив преход и социалното измерение на климатичните политики и теми, свързани с ролята на тропическите гори и биоразнообразието като естествени поглътители на въглерод.Българската делегация ще проведе и двустранни срещи със страни от ЕС и представители на международни организации за обмен на опит по управление на водите, адаптация към климатичните промени и достъп до климатично финансиране.Очакванията на България и Европейския съюз от COP30 са насочени към укрепване на доверието между страните и ускоряване на глобалния преход към нисковъглеродно, устойчиво и справедливо бъдеще.Конференцията в Белен се разглежда като решаващ етап за превръщането на ангажиментите по Парижкото споразумение в конкретни резултати и за очертаване на реална пътна карта към постигането на целта за ограничаване на повишаването на глобалната температура до 1,5°C.