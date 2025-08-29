© Фейсбук виж галерията Преди 2 дни съпругата на Кирил Петков - Линда Петкова публикува снимки във Фейсбук, на които се вижда как заедно карат падъл борд/SUP по река Велека.



"Малко речен дзен", пише Линда към кадрите.



Интересен факт е, че река Велека е частично защитена, като нейното устие е обявено за защитена местност, намираща се в рамките на Природен парк "Странджа". Защитена местност "Велека" е създадена през 1992 г. с цел опазване на крайбрежната зона и уникалните скални образувания.



Затова "Фокус" отправи 2 въпроса към Министерството на околната среда и водите, а именно: "Това част от защитената зона на река Велека ли е и допустимо ли е плаването по нея?".



Ето официалния отговор, който получихме от МОСВ:



Във връзка с питането Ви беше извършена проверка, вкл. и в профила във Фейсбук на Линда Петкова, като беше установено че е налице публикация със снимков материал с посочено местоположение "река Велека“ от 26.08.2025 г. с геолокация "Царево, област Бургас“.



Част от река Велека, а именно устието ѝ попадат в границата на Защитена местност "Устието на река Велека“. Цялата река в българската ѝ част, попада в природен парк "Странджа“ и в две защитени зони от мрежата "Натура 2000“ – BG 0002040 "Странджа“ за опазване на дивите птици и BG 0001007 "Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.



От заповедите за обявяване на природния парк и двете защитени зони не произтичат забрани, свързани с движение на плавателни съдове по реката.



Със заповедта за обявяване на Защитена местност "Устието на река Велека“ се забранява "плаването на всякакви съдове по р. Велека през периода 15 септември - 15 юни, а в периода 15 юни - 15 септември - плаването на всякакви съдове, с изключение на организирани туристически пътувания в отсечката от устието на реката до местността "Царското кладенче" при следните условия: максималния брой лодки, движещи се по маршрута да бъде 4; скоростта на движение на лодките да не надвишава 4 възела; да не се допуска замърсяване на реката с горива, масла и др. отпадъци;



В министерството на околната среда и водите, както и в РИОСВ- Бургас не е постъпвал сигнал или информация за плаване на съдове в района на защитената местност, а само от приложения снимков материал няма как да се определи коректно дали снимките са направени по река Велека, в кой участък на реката са, както и в кой период. В тази връзка ще бъде извършена проверка на всички факти и обстоятелства свързани с публикацията, като в случай, че се установят нарушения на режимите на опазване на защитената територия ще бъдат предприети съответните действия съгласно Закона за защитените територии.