С решение на МС беше одобрено финансиране на разходи за месец февруари 2026 г. в размер до 900 млн. евро за персонал, социални плащания и други разходи по държавния бюджет и предоставени трансфери от държавния бюджет за бюджета на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд, съобщиха от правителствената пресслужба.Средствата ще са за сметка на наличности от предходната година.При този подход се постига осигуряване на регламентираните увеличения на разходи и трансфери и нормално финансиране на дейността на министерствата и институциите, тъй като разходите им ще се осъществяват в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.Финансирането се извършва на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.