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ÌÑ ïðåäëàãà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå äà ïðîäúëæè îùå, åòî äî êîãà!
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 15:59 / 01.04.2020Êîìåíòàðè (68)67
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Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ðåøè äà ïðåäëîæè íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå óäúëæàâàíå ñðîêà íà îáÿâåíîòî èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå. Ïðåäëîæåíèåòî å ñðîêúò íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, îáÿâåíî ñ Ðåøåíèå íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå îò 13 ìàðò 2020 ã., äà áúäå óäúëæåí äî 13 ìàé 2020 ã.

"Áúëãàðèÿ ñå áîðè ñ âñè÷êè âúçìîæíè óñèëèÿ çà îãðàíè÷àâàíå íà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà ñ COVID-19, êàòî èçìåðåíèÿòà íà êðèçàòà âñå îùå íå ìîãàò äà áúäàò îöåíåíè è ïðîãíîçèðàíè. Íàòèñêúò âúðõó çäðàâíàòà ñèñòåìà ìîæå äà áúäå íàìàëåí åäèíñòâåíî ÷ðåç óäúëæàâàíå íà ñðîêîâåòå è ìåðêèòå çà ñîöèàëíà èçîëàöèÿ  è çà  áîðáà ñ ïàíäåìèÿòà çà äà áúäå åôåêòèâíî îâëàäÿíà. Òåçè äåéñòâèÿ ñå ïîòâúðæäàâàò è îò äàííèòå è ïðåïîðúêèòå íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá, ñúçäàäåí ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ", ñå êàçâà â ñúîáùåíèåòî íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò.




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Òî áåøå ÿñíî, ÷å òîâà íÿìàøå äà òðàå ñàìî ìåñåö, àìè äàíî íàé êúñíî è þíè è äà ñå ñâúðøâà, àêî äàäå ãîñïîä ñïàñåíèå..
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Ïðåêàëåíî îïòèìèñòè÷íî, ìèíèìóì äî 13 þëè!ðŸ¤£ðŸ˜‚ðŸ¤£ðŸ˜‚ îò ùàáà
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Èñêàø ëè äà ÿäîñàø èñòèíñêè 80% îò áúëãàðèòå, çàïî÷íè äà èì îïàçâàø æèâîòà íàñèëà (äà ñå ïàçÿò â ïàíäåìèÿ, äà íå êàðàò ïèÿíè, äà íå ïóøàò íà çàêðèòî) è ñå îïèòàé äà èì ïîïðå÷èø äà ñè áèÿò æåíèòå è äåöàòà, êîãàòî ñè ïîèñêàò.
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Äà íå ñòàíå äî 13.05.2021 êàê å òðúãíàëî, ä*áà è ìèæåòóðêèòå íåùàñòíè, ñ äåáèëíèòå ñè ìåðêè, çà âèðóñ êîéòî ùå ñå îêàæå, ÷å ñìå ãî èçêàðàëè îùå ßíóàðè ìåñåö...
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Èñêðåíî ñå íàäÿâàì ,÷å òîâà å ïúðâîàïðèëñêà øåãà,èíà÷å ùå íàñòàíàò ñëîæíè è ìíîãî ëîøè âðåìåíà çà áúëãàðñêèÿ íàðîä
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Íå çíàì?!?!?!Ñ èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå äî ìîìåíòà,âìåñòî íåùàòà äà ñå ïîîïðàâÿò,òå ñå âëîøàâàò.Èìà ëè ñìèñúë òîãàâà äà ãî óäúëæàâàò?
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