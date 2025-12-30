Теменужка Петкова по време на брифинг в Министрески съвет.
За целта със заповед на премиера е създадена междуведомствена работна група с представители и експерти от Министерството на финансите, БНБ и Комисията за финансов надзор. Тяхната задача е била именно проучването на международния опит и разработване на тази стратегия, която позволява на непрофесионални инвеститори - физически и юридически лица - да участват в пазара на държавни ценни книжа у нас.
"Смятаме, че това е важна стъпка за страната ни. По този начин ще се развие капиталовият пазар у нас. С днешното решение пред българските граждани се отваря добра възможност и за повишаване на финансовата грамотност", каза още Петкова.
МС прие стратегия за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа
