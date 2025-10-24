ЗАРЕЖДАНЕ...
МС с предложение: Автомобили на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента
©
Сред мотивите са, че промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали администрацията на президента, от НСО към администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи.
По думите им направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури.
"НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи. Извършването на административно-транспортно обслужване на администрацията е несвойствена функция, която отклонява ресурс и персонал. Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, което е в съответствие с принципите на самостоятелност и прозрачност в управлението на публичните средства. Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите. Автомобилите, предоставени на Администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни", гласи още законопроектът.
Припомняме, че миналата седмица държавният глава Румен Радев заяви, че ще използва личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на Президентството са принудени да ползват своите коли в изпълнение на служебните си ангажименти. "След като не успяха да блокират дейността на президентската институция, те ни поднасят "данайски дарове", за да я компрометират", отсече вчера Радев.
Още по темата
/
"ДПС-Ново начало" към финансовия министър: Да се осигури ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация
20.10
Ген. Румен Миланов: Огромна грешка е да се отнема правото на служители на президентската администрация да ползват автомобили на НСО
17.10
Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое "морковче"
25.09
Депутат: НСО да пази само президент, премиер и председател на НС. Останалите - под охрана на МВР
20.09
Още от категорията
/
Анализатори: Новите санкции срещу "Лукойл" са като "финансов COVID", ще има натиск върху цените
09:29
Лидерът на БСП-ОЛ Атанас Зафиров се срещна с ген. секретар на Виетнамската комунистическа партия
08:54
Росен Желязков събира извънредно министрите заради решението на САЩ за налагане на санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл"
08:52
Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пореден път петно върху България
23.10
Марк Цеков: От дълго време се говори за закон и за браншовите организации, и за кооперативите, но няма политическа воля това да се случи
23.10
Икономистите категорични: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"
23.10
Президентът Радев: България и Виетнам следва да задълбочават икономическото си сътрудничество отвъд търговията
23.10
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" ще доведе до неочаквани сътресения
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пор...
21:29 / 23.10.2025
Премиерът: До утре е срокът България да представи пред ЕК първия ...
20:51 / 23.10.2025
Tрагедията с Йордан край Зидарово разкри скандални пропуски в авт...
20:08 / 23.10.2025
Обвиняемият за тройното убийство в Бургаско остава в ареста
20:06 / 23.10.2025
Явор Куюмджиев: Въвеждането на особен управител на "Лукойл Нефтох...
19:18 / 23.10.2025
Военнослужещ от Специалните сили пострада тежко при парашутни ско...
19:18 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.