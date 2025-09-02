© Булфото Министерският съвет предлага от 1 януари 2026 година линията на бедност да бъде 764 лв. Това е увеличение със 126 лева спрямо сегашните 638 лв., което прави 19.7%. Синдикатите настояват за промяна в методиката на изчисление.



"Надявам се проектът за определяне на линията на бедност за следващата година да бъде приет, въпреки че няма единодушие сред членовете. Това, което е важно да се знае, е, че този ръст ще повлияе на доходите на изключително много хора. Над 790 000 души с трайни увреждания ще получат по-висока финансова подкрепа", заяви социалният министър Борислав Гуцанов на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.



По думите му средната работна заплата за страната през второто тримесечие на тази година е 2572 лева, което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 година.



"За периода април - юни 2025 година средната работна заплата е била най-висока в София 3489 лева. Благоевград (20,3%), Търговище (18,3%) и Смолян (17,3%) са градовете, където е отчетен най-голям ръст в заплатите", допълни социалният министър.



Гуцанов припомни, че линията на бедност се актуализира ежегодно, за да отразява промяната в цените и стандарта на живот.



