Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 26 ноември, от 10 часа.Заседанието ще протече при предварителен дневен ред, в които първа точка ще бъде Проект на Решение за освобождаване на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“ и за определяне на временно изпълняващ длъжността председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата“. Това съобщиха от правителствената информационна служба.2. Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Разузнаване“, приет с Постановление № 66 на Министерския съвет от 2016 г. Внася: министър-председателят3. Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г. Внася: министър-председателят4. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие. Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията5. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията6. Проект на Решение за приемане на отправено от концесионера "БМФ Порт Бургас“ АД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Бургас-запад" - част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение - Бургас, сключен на 8 март 2013 г. между Министерския съвет на Република България и "БМФ Порт Бургас“ ЕАД, изменен с допълнителни споразумения от 28 февруари и 1 септември 2014 г., 1 април и 17 юни 2015 г., 9 март, 19 май и 14 юни 2016 г., 19 юни 2019 г., 15 юни 2020 г., 1 април 2021 г., 5 юни, 4 август и 19 октомври 2023 г. и 3 април, 31 октомври и 11 ноември 2024 г. и 16 септември 2025 г. (наричан по-нататък "Договора") и за обявяване на активи - част от пристанищна инфраструктура - публична държавна собственост, за активи - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването им. Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията7. Проект на Решение за изменение на Решение № 234 на Министерския съвет от 2024 г. и проект на Решение за допълнение на Решение № 420 на Министерския съвет от 2025 г. за отнемане поради отпаднала нужда от Държавния авиационен оператор на част от имот - публична държавна собственост, безвъзмездното й предоставяне за управление на Българската агенция по безопасност на храните и обявяването й за имот - частна държавна собственост. Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията; министърът на земеделието и храните министърът на регионалното развитие и благоустройството8. Проект на Решение за приемане на Доклад относно образуваните от Европейската комисия срещу Република България процедури по чл. 260, параграф 2, ал. 1 и по чл. 260, параграф 3, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз на етап мотивирано становище и съдебна фаза към 31 октомври 2025 г. Внася: министърът на външните работи9. Проект на Решение за оттегляне на даденото съгласие за откриване на консулство на Кралство Мароко в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, и за оттегляне на даденото съгласие Борис Василев Редански да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Кралство Мароко в Република България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ гр. София, Софийска област и областите Пловдив, Кюстендил и Благоевград. Внася: министърът на външните работи10. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Внася: министърът на вътрешните работи11. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на военнослужещ с виеше офицерско звание. Внася: министърът на отбраната12. Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на Указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав. Внася: министърът на отбраната13. Проект на Решение за одобряване на Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на инструмента на Европейския съюз "Мерки за сигурността на Европа [SAFE] чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ и подаване на искане за финансова помощ до Европейската комисия. Внася: министърът на отбранатаЕК обяви предварително разпределение на 150 млрд. евро по линия на инструмента SAFE14. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството, приета с Постановление № 66 на Министерския съвет от 2023 г. Внасят: министърът на отбраната министърът на образованието и науката15. Проект на Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 649 на Министерския съвет от 2025 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Жп линия Видин - София, участък Видин - Медковец от проектен км 84+687 до проектен км 89+884, от проект "Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“, в землището на с. Медковец, община Медковец, област Монтана. Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите16. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Пловдив, област Пловдив. Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството17. Проект на Решение за обявяване на имоти - частна държавна собственост, за имоти - публична държавна собственост. Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството18. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част "Заетост и социална политика“, което ще се проведе на 1 декември 2025 г. в Брюксел. Внася: министърът на труда и социалната политика19. Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г. Внася: министърът на труда и социалната политика20. Проект за Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. Внася: министърът на правосъдието21. Проект на Решение за изменение на Национална програма за полярни изследвания "От полюс до полюс“ 2022 - 2025 г. Внася: министърът на образованието и науката22. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2025 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. Внася: министърът на образованието и науката23. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката и на общините за 2025 г. Внася: министърът на образованието и науката24. Проект на Постановление за приемане на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи. Внася: министърът на земеделието и храните25. Проект на Постановление за приемане на Методика за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от Търговско дружество "Напоителни системи“ ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на услуга от общ икономически интерес за доставяне на вода за напояване на територията на Република България. Внася: министърът на земеделието и хранитеКапиталът на "Напоителни системи" ще бъде увеличен с близо 27 млн. лв. за възстановяване на помпената станция на язовир "Пясъчник“26. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 27 и 28 октомври 2025 г. в Люксембург. Внася: министърът на земеделието и храните27. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част "Здравеопазване“, което ще се проведе на 2 декември 2025 г. в Брюксел. Внася: министърът на здравеопазването28. Проект на Решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие във Втората сесия на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество между Република България и Арабска република Египет, която ще се проведе от 2 до 4 декември 2025 г. в Кайро. Внася: министърът на икономиката и индустрията29. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 27 и 28 ноември 2025 г. в Брюксел. Внася: министърът на младежта и спорта30. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Внася: министърът на финансите31. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. Внася: министърът на околната среда и водите32. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за труда. Внася: министърът на труда и социалната политика