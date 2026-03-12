Георги Клисурски и министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов след преговори с представители на синдикатите за 5-процентово увеличение на заплатите на работещите в някои сектори, предаде репортер на ФОКУС.
Припомняме, че служителите на тези институции протестираха с искане за по-високи заплати.
Клисурски заяви, че подкрепата ще бъде еднократна на стойност около 31,3 млн. евро. Средствата ще бъдат осигурени като допълнителна субсидия в рамките на сега действащия закон за удължителния бюджет. Когато се приеме редовен бюджет, предстои уточняването на точния размер на субсидията.
Финансовият министър разясни какво какво се има предвид под "еднократна сума": "Тя ще е достатъчна за 5% увеличение за цялата година ,но се дава сега. В нормална година би се дала още от 1 януари, но с гласуването днес да кажем, че от утре, когато се обнародва, средствата ще бъдат преведени".
Георги Клисурски увери също, че правителството предприема действия, свързани с поскъпването на горивата.
"Геополитиката вече не допуска институциите да не работят активно, да има проблеми в тях и предприятията да не са реформирани", каза транспортният министър.
Над 14 млн. ще бъдат отпуснати от МТСП, от които за БДЖ са предвидени над 5 млн., за НКЖИ над 9 млн., а за разходи на общините - над 11 млн.
Исмаилов обеща реформи, които да задоволят всички всички страни и да осигурят ефективно управление на финансите и подобряване качеството на услугите.
Според лидера на КНСБ Пламен Димитров никой не е доволен от полученото, визирайки петте процента увеличение, като подчерта, че някои даже все още не са ги получили.
За около 30 хил. души, работещи в тези сектори, до днес е нямало нито увеличение, нито компенсация на минималната работна заплата, каза Димитров и подчерта, че не е възножно тези предприятия да функционират с тази финансова рамка и без допълнителни средства.
Лидера на КНСБ смята, че след изборите, каквото и да е правителството, редовният бюджет ще бъде същият като втория, предложен от кабинета в края на миналата година, или ще се покрива минимум на 90% с тази план-сметка на държавата.
"Това сега е първа, важна, но закъсняла стъпка за компенсиране на доходите за миналогодишната инфлация, тъй като това беше смисълът на тези 5 процента", уточни още Димитров.
Той твърди, че за тази година хората очакват поне 15% увеличение на доходите, за да се компенсира натрупаната от миналата година инфлация.
