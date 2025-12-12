МТС: Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" се изпълнява по план и без забавяне
©
Правителството одобри днес решение на подпис за осигуряване на 1,2 млн. лева, необходими за изпълнението на дейностите. Предстои сключването на договор с изпълнител до края на деня.
Паралелно с това е започнала подготовката на техниката и мобилизирането на специализирани екипи, които ще продължат и утре.
Финалният етап от операцията по изтеглянето на "Кайрос“ до безопасна позиция в Бургаския залив е насрочен за неделя, при благоприятни метеорологични условия. За извеждането на плавателния съд ще бъдат използвани три влекача и специализиран генератор, осигуряващ електрозахранване за задействане на хидравликата и повдигане на котвата.
Още по темата
/
МО: Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Храната е развалена. Животът ни вече е застрашен
06.12
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
06.12
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
06.12
Още от категорията
/
Министър Караджов сигнализира Европейската комисия по повод стачките на гръцките фермери по границите
14:31
Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил
13:22
Мая Илиева: Здравеопазването е секторът, който никой не желае да реформира и да го накара да работи така, както трябва
11:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.