Андрей Гюров. Двете имат дългогодишен опит в сферата на социалната политика, труда и заетостта и са заемали различни ръководни постове в структурите на МТСП, съобщи ведомството.
Наталия Ефремова е юрист и магистър по икономика с опит в управлението на европейски фондове и програми. Била е директор в Министерството на здравеопазването, заместник главен директор и главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове, международни проекти и програми“ в МТСП, както и заместник-министър на труда и социалната политика в периода 2022 – 2023 г. и в мандата на предходния Министерски съвет.
Румяна Петкова има дългогодишен опит в сферата на социалното подпомагане, социалните услуги и закрилата на детето. Започва работа като социален работник в Агенцията за социално подпомагане през 2005 г. Преминава през експертни и ръководни позиции. Била е директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Благоевград, а в периода 2017 – 2023 г. е изпълнителен директор на Агенцията. През 2024 г. е назначена за заместник-министър на труда и социалната политика в предишния кабинет.
МТСП обяви заместник-министрите в служебното правителство
©
Още по темата
/
Цицелков: Ако ЦИК не може да се фокусира върху работата си, членовете ѝ да обмислят оставка
14:13
ЦИК праща писмо до ЕК чрез МВнР, за да разбере защо Цицелков има забрана да участва в наблюдение на избори
12:12
"Тренд": Пет сигурни формации в следващия парламент, Румен Радев е първи с 32.7%, а след него е ГЕРБ
08:57
Евгений Кънев: Поздравявам Андрей Гюров, че е успял за толкова малко време да събере такъв екип
22.02
Още от категорията
/
Министърът на вътрешните работи се среща с екипите по разследването на "Петрохан" и "Околчица"
14:11
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
13:19
Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигне, именно това ще ни направи впечатление
10:06
"Възраждане": Искаме обяснение за американските военни самолети на летището в София! Това е недопустимо!
22.02
Вежди Рашидов за Цицелков: Самото му назначаване беше "напълно неадекватно" и израз на поредно безхаберие
21.02
Бившият председател на ДАНС: Като че ли думите на Цицелков и тези на Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата
21.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.