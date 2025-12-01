Сподели close
"Не отговаря на истината информацията, че са прекратени отпуските в дирекция "Специални операции и борба с тероризма“ към Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма", съобщиха от МВР "във връзка с поредни неверни твърдения, разпространявани в социалните мрежи".

"Дирекцията работи в нормалнен режим, спазват се графиците за полагаемите се почивки на секторите. Включително – част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи", посочват от МВР.

По-рано Ивайло Мирчев написа, че МВР ще иска прекратяване на протеста "при определени условия":

Той твърди, че са спрени отпуски и командировки в МВР, към София са извикани подкрепления от полицията в Пловдив, Благоевград, Враца, Пазарджик.

Според Мирчев след среднощна оперативка е решено да бъде подготвено е водното оръдие и е разработен сценарий как протестът да бъде прекратен, за да може да развърже ръцете на полицията.