МВР: Не е вярно, че са прекратени отпуските в дирекция към жандармерията
©
"Дирекцията работи в нормалнен режим, спазват се графиците за полагаемите се почивки на секторите. Включително – част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи", посочват от МВР.
По-рано Ивайло Мирчев написа, че МВР ще иска прекратяване на протеста "при определени условия":
Той твърди, че са спрени отпуски и командировки в МВР, към София са извикани подкрепления от полицията в Пловдив, Благоевград, Враца, Пазарджик.
Според Мирчев след среднощна оперативка е решено да бъде подготвено е водното оръдие и е разработен сценарий как протестът да бъде прекратен, за да може да развърже ръцете на полицията.
Още по темата
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
13:59
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
12:28
Още от категорията
/
Проф. Вили Лилков: Българският патриарх се държи като политическа фигура и заема пристрастни позиции
16:08
Представиха актуализирана Методика за разследване на пътнотранспортни произшествия, организират обучения за служители на МВР
15:24
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
15:04
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
14:22
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.