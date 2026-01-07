МВР: Пенсионери, пазете се от измами!
© БНТ
Тя посочи, че на този етап няма докладвани случаи за опити за измама свързани с пенсиите. По думите й след старта на изплащането на пенсиите в евро е възможна активизация на измамниците.
Златка Падинкова, началник на сектор "Измами“ в Главната дирекция на Националната полиция пред БНТ: "На този етап няма докладвани случаи, но очакваме по-висока активност от страна на измамници, особено в контекста на въвеждането на еврото.“
Според нея хората трябва да бъдат внимателни, независимо дали се намират в голям или малък град:
"Навсякъде хората трябва да бъдат изключително внимателни, да не приемат курс, различен от официално фиксирания. По-добрият курс задължително е измама. Освен това да ползват официалните места – банки и пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса.“
Тя подчерта, че обмяната се извършва вътре в пощенските станции и банки, а не в района около тях. Предупреди и да не се доверяват на обаждания, съобщения или електронни писма с по-добри оферти на обмяна.
Падинкова предупреди за опасността от фалшиви банкноти:
"През този месец в обръщение са едновременно лева и евро. Хората да бъдат внимателни при получаване на ресто, защото монетите в левове и евро си приличат. Възможно е да получат и фалшива банкнота.“
Тя призова гражданите ако имат съмнение за фалшива банкнота да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление.
По думите й е важно хората де не бързат и да не предприемат действия свързани с даване на пари, лични данни, да са разумни и да знаят, че в Централната банка обмяната е без такси е безсрочно.
Тя подчерта, че няма такава услуга мобилни екипи по домовете в малки населени места, които да съдействат на възрастни хора за обмяна на парите.
Тя препоръча и проверката на банкнотите по метода "пипни, погледни, наклони“, както е описано от Европейската централна банка, и използването на банкови карти за плащания.
Заради риск да не попаднат на фалшива банкнота, докато хората още не са свикнали лесно да разпознават банкнотите, Пандинкова съветва хората да използват банкови карти и избягват плащания в брой.
Още по темата
/
Експерт: Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
10:08
17-годишният Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
09:43
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро без никакви такси до края на месец юни
06.01
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
06.01
Ученичка: Приготвих си центове, но се оказа, че вендинг машината работи само с левове и трябваше да разваля парите си
06.01
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
06.01
Една от големите хранителни вериги отчете ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
06.01
КЗК започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини
06.01
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
06.01
Още от категорията
/
Премиерът: Имам уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни
06.01
Как една запетая беше причината районен съдия от СРС да откаже да води дело и да се обърне към Конституционния съд
06.01
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на...
22:48 / 06.01.2026
Премиерът: Имам уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по...
21:16 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни...
21:03 / 06.01.2026
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на...
21:03 / 06.01.2026
Проф. Павлов: Христо Ботев е европейска и световна личност
21:02 / 06.01.2026
Тук кандидатстват отличниците: Кои университети приеха студентите...
21:00 / 06.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.