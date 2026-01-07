В първите дни на изплащането на пенсиите в евро, Националната полиция предупреждава за потенциални измами, насочени към пенсионери и други граждани. Началникът на сектор "Измами“ Златка Падинкова съветва хората да използват само официални обмени и банки и да бъдат внимателни при всякакви оферти, свързани с новата валута.Тя посочи, че на този етап няма докладвани случаи за опити за измама свързани с пенсиите. По думите й след старта на изплащането на пенсиите в евро е възможна активизация на измамниците.Златка Падинкова, началник на сектор "Измами“ в Главната дирекция на Националната полиция пред БНТ: "На този етап няма докладвани случаи, но очакваме по-висока активност от страна на измамници, особено в контекста на въвеждането на еврото.“Според нея хората трябва да бъдат внимателни, независимо дали се намират в голям или малък град:"Навсякъде хората трябва да бъдат изключително внимателни, да не приемат курс, различен от официално фиксирания. По-добрият курс задължително е измама. Освен това да ползват официалните места – банки и пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса.“Тя подчерта, че обмяната се извършва вътре в пощенските станции и банки, а не в района около тях. Предупреди и да не се доверяват на обаждания, съобщения или електронни писма с по-добри оферти на обмяна.Падинкова предупреди за опасността от фалшиви банкноти:"През този месец в обръщение са едновременно лева и евро. Хората да бъдат внимателни при получаване на ресто, защото монетите в левове и евро си приличат. Възможно е да получат и фалшива банкнота.“Тя призова гражданите ако имат съмнение за фалшива банкнота да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление.По думите й е важно хората де не бързат и да не предприемат действия свързани с даване на пари, лични данни, да са разумни и да знаят, че в Централната банка обмяната е без такси е безсрочно.Тя подчерта, че няма такава услуга мобилни екипи по домовете в малки населени места, които да съдействат на възрастни хора за обмяна на парите.Тя препоръча и проверката на банкнотите по метода "пипни, погледни, наклони“, както е описано от Европейската централна банка, и използването на банкови карти за плащания.Заради риск да не попаднат на фалшива банкнота, докато хората още не са свикнали лесно да разпознават банкнотите, Пандинкова съветва хората да използват банкови карти и избягват плащания в брой.