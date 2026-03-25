МВР: Всички политически партии, които са се кандидатирали за изборите, са обект на нашето внимание
"Всички политически партии, които са се кандидатирали за изборите, са обект на нашето внимание", каза Кандев.
Какво са открили МВР до момента?
Монтана
"Тази сутрин в област Монтана, град Вълчедръм е получен сигнал за извършване на действия с цел склоняване на граждани да упражнят правото си на глас за определена партия - на един от адресите са намерени тефтери с имена, както и списък с числа, имена и ЕГН-та на граждани. На друг адрес са открити 25 хиляди евро, за които собственика на адреса не е могъл да даде логично обяснение - образувано е досъдебно производство'', каза Кандев.
Лом
"След получен сигнал, направихме проверка в частен имот и търговски център, където са намерени тетрадка с имена и числа, както и тефтер с 20 имена. В къщата в скрита чанта намерихме над 12 хиляди евро, част от банкнотите са поставени в пликове с по 50 евро вътре'', каза главният секретар.
Бургас
Шестима задържани, три досъдебни производства и три преписки са резултатите от проведената днес специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите в Бургас. В резултат на полицейските действия са установени списъци с имена, за които има данни, че са във връзка с предстоящите избори, както и надписани пликове със сумата от 50 евро във всеки от тях.
На един от адресите е открита сумата от 7000 евро, за чийто произход не са дадени адекватни обяснения, но съществуват данни, че е предназначена за купуване на гласове.
Ихтиман
"В момента в гр. Ихтиман, в дома на 47-годишен криминално проявен мъж са открити списъци и лични карти на лица от български произход. И там е образувано досъдебно производство. Всички политически партии, които са регистрирани за изборите, са обект на нашето внимание и всички, които извършват престъпления против политическите права на гражданите, не бива да се чувстват спокойни. Трябва да се чувстват застрашени. Предстоят арести. До края на деня ще имаме информация дали и на колко лица ще бъдат повдигнати обвинения", посочи още Кандев.
От МВР посочиха, че действията продължават и към този момент и ще бъдат интензивни. Кандев допълни още, че не може да даде конкретни имена на политически партии.
