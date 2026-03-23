МВР отчита ръст от 1325% на досъдебните производства за изборни нарушения
Към днешна дата – 27 дни преди вота – са образувани 57 досъдебни производства, при едва 4 за същия период преди изборите през октомври 2024 г. Издадените предупредителни протоколи по чл. 65 от Закона за МВР са 272, спрямо 28 през 2024 г., а получените сигнали от граждани достигат 152 при 13 в предходния изборен период.
Институцията отчита, че данните показват рязък ръст във всички показатели. Досъдебните производства са се увеличили с 1325%, предупредителните протоколи – с 871%, а сигналите от граждани – с 1069% спрямо предходните избори.
От МВР подчертават, че засилената активност е част от целенасочените усилия за превенция и противодействие на нарушенията на изборните права, както и за гарантиране на законността и прозрачността в изборния процес.
Институцията остава ангажирана с контрола върху евентуални злоупотреби и ще продължи да работи в тясно сътрудничество с други компетентни органи до провеждането на вота.
