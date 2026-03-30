Министерството на вътрешните работи е извършило проверка за евентуално изтичане на информация към Ружа Игнатова, свързана със схемата OneCoin. Материалите по случая са били изпратени в Софийската районна прокуратура, но до образуване на досъдебно производство не се е стигнало. Това става ясно от отговор на вътрешния министър Емили Дечев на депутатско запитване от Божидар Божанов. Проверката е била разпоредена през септември миналата година, като обхваща данни за събития от 2017 г.

"Според придобита от мен информация, двама служители на МВР са участвали в оперативна среща на Европол с кодово име Op Satellite по темата за криптосхемата OneCoin на Ружа Игнатова. Срещата се е провела на 15/03/2017 г. в Хага. Установено е, че след тази среща към лица от обкръжението на Ружа Игнатова е имало теч на информация. Имената на служителите са част от получената от мен информация. Обръщам внимание, че по мой сигнал е образувана предварителна проверка, по която няколко пъти прокуратурата отказа да образува досъдебно производство в продължение на няколко години, като накрая го прекрати поради изтекла давност на твърдяното престъпление. Има ли предприето разследване на Вътрешна сигурност на МВР спрямо тези служители и какво е установено, ако е имало такова, както и какви са сегашните длъжности на двамата служители?", гласи въпроса на Божанов. 

По това време Игнатова все още се е намирала в България, но няколко месеца по-късно изчезва и до днес остава в неизвестност.