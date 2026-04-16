В Разградско се проверява сигнал за предполагаема изборна агитация, след като е получена информация, че кмет на населено място е раздавал чанти с хранителни продукти с цел повлияване на вота за определена политическа партия, съобщиха от ОДМВР - Разград.

Сигналът е подаден на телефон 112 около 10:50 ч. на 15 април. Подателят е съобщил още за твърдения, че животновъди в село Хърсово са били заплашвани с проверки и санкции от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). По случая е започната проверка за престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Акция "Купен вот"

От началото на предизборната кампания МВР работи денонощно за предотвратяване на купуването на гласове за предстоящите парламентарни избори. Всеки ден в цялата страна се провеждат акции, като служебното правителство е иззело рекордна сума от 1 милион евро при операции срещу купения вот.