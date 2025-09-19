Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
МВР разследва смъртта на семейството край София, оставили са предсмъртно видео
Автор: Илиана Пенова 18:41Коментари (0)64
©
Семейството, открито мъртво в кола край София, е оставило предсмъртно видео. Това съобщават от МВР.

Тази сутрин в полицията е получен сигнал, че семейство е изпратило видео до свои близки, с което ги уведомяват, че възнамеряват да сложат край на живота си. Незабавно са били предприети необходимите издирвателни действия, при които е посетен техния дом и са обиколени различни местности в и около град Сливница.

В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
19:36 / 18.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, има пострадали 
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, има пострадали 
18:42 / 17.09.2025
Асен Василев: Дефицитът може да стигне 8%, не ако падне правителството, а ако не падне
Асен Василев: Дефицитът може да стигне 8%, не ако падне правителството, а ако не падне
16:20 / 17.09.2025
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
11:27 / 18.09.2025
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
11:58 / 17.09.2025
Директният бърз влак между Русе и София "Синият Дунав" ще продължи и през следващата година
Директният бърз влак между Русе и София "Синият Дунав" ще продължи и през следващата година
16:18 / 17.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Пенсионната реформа
Откриха трима души застреляни в кола край София
Природни стихии
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: