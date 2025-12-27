МВР с апел: Не вярвайте на изгодни оферти за обмен на валута!
От полицията предупреждават да не се допускат в дома непознати лица, които предлагат по-добър курс за обмяна на валута. Категорично се препоръчва гражданите да не дават пари на хора, които се представят за служители на банки, пощи, полиция или други институции.
Главен инспектор Падинкова подчертава, че не бива да се вярва и на предложения за "съхранение“ на лични спестявания. По думите ѝ нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане, а подобни твърдения са ясен сигнал за измама.
От МВР напомнят, че при най-малкото съмнение за измамна схема или друга злоупотреба гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или да посетят най-близката структура на полицията.
