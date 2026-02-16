МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие /напр. при пожар/ - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава:
- Барутът изгаря бързо.
- Налягането в гилзата нараства.
- Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.
Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел, посочват още от министерството.
