МВнР: България изразява пълната си солидарност към Полша

© "България изразява пълната си солидарност с нашия съюзник Полша. Повторните нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват заплаха за евроатлантическата сигурност". Това написаха от МВнР в X във връзка с навлизането на 10 дрона във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна.



"Такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса“, казаха още от ведомството.



По-рано военният министър Атанас Запрянов каза, че това е провокация и грубо нарушение.