МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
©
"Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите. Надяваме се на бързо възстановяване на ранените. Мислите и молитвите ни са с испанския народ", казаха още Външно.
ФОКУС припомня, че испанският премиер обяви тридневен национален траур в страната. Във влаковата катастрофа край Адамус Кордоба загинаха 39 души, а други 150 бяха ранени.
ФОКУС припомня, че според испанския министър на транспорта Оскар Пуенте, катастрофата е станала на участък, който е бил напълно реновиран миналия май след големи инвестиции.
Още по темата
Още от категорията
/
Андрей Новаков е вносител и преговарящ по новия европейски финансов план за регионалната политика на стойност над 780 млрд.евро
15:34
Рая Назарян за евентуално включване на президента в изборите: В ГЕРБ нямаме страх от Радев. Всеки има право да се включи
15:33
Иван Таков: Държахме да има конгрес преди изборите, който даде точно този нов заряд, който трябва на БСП
13:55
Икономисти с прочит на одита на Сметната палата: При еврофондовете корупционният риск рядко е "един човек взел подкуп"
13:35
Божидар Божанов: Поне една, а може би и две от управляващите партии няма да бъдат в следващия парламент
12:10
Мирослав Запорожанов: Еврозоната е като магистрала, по която може да се движи капитал в посока на България
11:24
Министерството на здравеопазването призовава за превенция по повод Европейската седмица за рак на маточната шийка
11:20
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.