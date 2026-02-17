МВнР: Изказваме съболезнования за трагичния инцидент, при който петима млади хора загинаха при пожар в Испания
ФОКУС припомня, че късно снощи избухна пожар в жилищен блок в района на Барселона. Петима души загинаха, а други четирима са с леки изгаряния.
"Най-дълбоки съболезнования на семействата и приятелите на жертвите за огромната им загуба. В този труден момент на шок и скръб, мислите ни са с народа на Испания", пише още МВнР.
