МВнР изказа съболезнования за трагичния инцидент, при който петима млади хора загинаха при пожар в североизточна Испания.

ФОКУС припомня, че късно снощи избухна пожар в жилищен блок в района на Барселона. Петима души загинаха, а други четирима са с леки изгаряния. 

"Най-дълбоки съболезнования на семействата и приятелите на жертвите за огромната им загуба. В този труден момент на шок и скръб, мислите ни са с народа на Испания", пише още МВнР.