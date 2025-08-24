Новини
МВнР: Ние сме непоколебими в нашата трайна подкрепа за Украйна
Автор: Елиза Дечева 10:14
Ние сме непоколебими в нашата трайна подкрепа за Украйна, доблестният стремеж към свобода, справедлив мир и просперитет. Това заявиха от МВнР в социалната мрежа Х по повод Деня на Независимостта на Украйна. 

"По повод Ден на независимостта, отправяме нашите сърдечни поздравления към украинския народ и почитаме нацията, чиято смелост осветява пътя на човечеството напред. Вашата сила отеква отвъд границите и духът ви вдъхновява всички", се казва още в изявлението на Външно. 

По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза: "Ние сме с вас, толкова дълго, колкото е необходимо. Защото свободна Украйна е свободна Европа" и съобщи, че сградата на Европейската комисия е светнала тази вечер в цветовете на смелостта.

"Украинското знаме е символ на съпротивата на Украйна и непоклатимата вяра в по-доброто бъдеще", допълни Фон дер Лайен.

общо новини по темата: 541
22.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
