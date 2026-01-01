Във връзка с инцидента в бар в швейцарския курорт Кранс-Монтана МВнР информира, че към момента няма данни за загинали и пострадали български граждани.Швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности. Обявена е извънредна ситуация в кантон Вале.Посолството на Република България в Берн следи ситуацията и е готово да окаже съдействие.