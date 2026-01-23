МВнР: Обилни снеговалежи в 24 щата в САЩ, очаква се затваряне на летища
© Getty Images - CNBC
МВнР съветва българските граждани, пребиваващи или планиращи пътувания до засегнатите щати, да се осведомяват (чрез сайтовете: Plan Ahead for Disasters | Ready.gov, Winter Storm Preparedness & Blizzard Safety | Red Cross или други) редовно за метеорологичната и пътната обстановка и да проверяват статуса на предстоящите полети, включително да предвиждат повече време за летищен трансфер. Изключително важно е да бъдат стриктно следвани инструкциите и препоръките на местните власти.
Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://mfa.bg/bg/embassyinfo и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост.
Още от категорията
/
Министър Запрянов връчи възпоменателни медали за приноси в областта на военноисторическата наука
13:36
Радостин Василев: Ще се въздържим относно ратификацията за участието на България в Съвета за мир
11:17
Пеканов: Гюров е "очевидно най-компетентният" сред възможните кандидати за служебен министър-председател
08:41
Изпълнителният директор на БЕХ за търсенето на нефт и газ в Черно море: Това е неизменен опит!
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Калин Терзийски
12:33
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.