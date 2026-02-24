Днес, когато отбелязваме четири години от началото на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна, отдаваме почит на огромната жертва на украинския народ в неговата смела самозащита и доблестна борба да защити не само своята свобода и човешко достойнство, но и суверенното право на всяка нация да избира собственото си бъдеще. Това се казва в официална позиция на Министреството на външните работи у нас.публикува останалата част без редакторска намеса:Многократно през последните четири години Украйна устоява с непоколебима сила и героична постоянство на огромните трудности и опустошения, преодолявайки ежедневните лишения и системните безразборни атаки срещу енергийната, транспортната и друга гражданска инфраструктура на страната.Историята ни учи, че всяка война в крайна сметка завършва с дипломация и днес се нуждаем от дипломация повече от всякога. Приветстваме и подкрепяме продължаващия силен ангажимент на Съединените щати да постигнат договорено решение за прекратяване на агресията.В деня на тази мрачна годишнина, ние силно вярваме, че 2026 г. трябва да бъде годината, в която оръжията ще замлъкнат и ще се възстанови мир, който е справедлив, траен, надежден и съвместим с международното право и Устава на ООН; мир без отстъпки, които възнаграждават агресията; мир, подкрепен от надеждни гаранции за сигурност за Украйна, които биха обезкуражили всяка бъдеща военна агресия в Европа и по света.Докато тази цел не бъде постигната и справедливостта не възтържествува, България ще продължи да бъде до Украйна, и ще подкрепя нейната независимост, суверенитет и териториална цялост в рамките на международно признатите ѝ граници.Силна, независима и демократична Украйна има незаменима роля за стабилността на Черноморския регион и по-широкото евроатлантическо пространство. Сигурността и устойчивостта на Украйна укрепват архитектурата на сигурност на нашия континент и поддържат международния ред, основан на правила, от който зависят световният мир и просперитет.