Министерството на външните работи на Република България изразява дълбоко съжаление по повод на тежкия инцидент, настъпил на 4 ноември 2025 г. в град Джакова, Република Косово, при който е бил тежко ранен български гражданин – служител на oфиса на Европейския съюз в страната.Посолството на Република България в Прищина е в постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.По последна информация от българското посолство в косовската, пострадалият е настанен в лечебно заведение в Прищина, като състоянието му към момента е стабилно.Българските дипломатически представители са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип, съобщи МВнР.