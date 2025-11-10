МВнР: Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни
"Русия продължава да смущава сателитните и RNSS сигнали, засягайки критичната инфраструктура и услуги на европейските страни. Преди следващата среща на Съвета за радиорегулации на Международния съюз по далекосъобщения, (10–14 ноември), ние категорично осъждаме тези неприемливи действия и призоваваме Русия да спре", гласи изявлението на МВнР.
