|МВнР издаде предупреждение за българите във Франция
МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно във Франция, да се информират за транспортната обстановка в страната в реално време чрез приложенията "Bonjour RATP“ и "SNCF Connect“ и при възможност да предвидят алтернативни начини за придвижване.
При необходимост от съдействие българските граждани във Френската република могат да се обръщат към българските дипломатическите и консулските представителства в страната:
Посолството на Република България в Париж на тел.: +33 1 45 51 85 90 и дежурен телефон в извънработно време: +33 /0/ 621 849 515, както и на електронен адрес: consul@ambbulgarie.fr.
Генералното консулство на Република България в Лион на следните телефонни номера: +33 4 27 02 95 25, +33 4 27 02 95 26 и дежурен телефон в извънработно време: +33 6 33 90 50 35, както и на електронен адрес: Lyon@mfa.bg.
Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56, +359 893 339 616 или на електронен адрес: crisis@mfa.bg.
Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/france.
Горното ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.
