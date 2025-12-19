МВнР изказва съболезнования на семейството на българина, загинал в затвор в САЩ
©
Чрез Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи.
Министерството разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.
Още от категорията
/
Жечо Станков: Собствениците ще могат да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност
12:50
Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
11:10
Проф. Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
09:48
Бившият директор на НСО: Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия. Така национална сигурност не се изгражда
09:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.