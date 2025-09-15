Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
МВнР извика на среща Митрофанова заради руските дронове над Полша
Автор: Елиза Дечева 14:46Коментари (0)89
©
Министерството на външните работи извика на среща посланика на Руската федерация в София заради нарушаването на въздушното пространство на Полша, чрез навлизането на руски военни безпилотни летателни апарати на 10 септември 2025 г.

Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова връчи писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор.

България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир.

Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави-членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация.

Грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство и продължаващите масирани руски удари срещу цивилна и гражданска инфраструктура в Украйна укрепва решимостта на България да подкрепя активно и участва в общите действия на нашите съюзници и партньори за осигуряване на отбраната и сигурността на НАТО и ЕС по Източния фланг, както и дипломатическите усилията за деескалация и намиране на широкообхватно, справедливо и устойчиво мирно решение на непредизвиканата руска военна агресия срещу Украйна.

България призовава руската страна да спре незабавно своите атаки срещу Украйна и опасни провокации срещу европейски държави и сериозно да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа крачка за установяване на траен и справедлив мир.

"Фокус" припомня, че редица страни осъдиха действията на Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза: "Ръководството на ЕС и НАТО обвинява Русия в провокации всеки ден. Най-често, без дори да се опитва да представи каквито и да било аргументи“. 

От своя страна премиерът на Полша заяви, че се надява атаката да е била грешка, но бързо добави след това, че "не е била". 

Преди дни генералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че ще стартира нова мисия, наречена "Източен страж", която ще има за цел да да "укрепи още повече позицията ни по източния ни фланг" на Алианса. Тогава той обяви и, че германски пилоти вече патрулират в полското въздушно пространство. Президентът на Франция Еманюел Макрон също изрази готовност да изпрати изтребители Rafale. 

Вторият такъв инцидент е от преди дни, когато Румъния обяви въздушна тревога заради руски дрон "Шахед", пресякъл украинско-румънската граница. Тогава бяха вдигнати и два изтребителя F-16. 

 

Още по темата: общо новини по темата: 3540
14.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
предишна страница [ 1/590 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
18:45 / 13.09.2025
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
10:59 / 13.09.2025
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
12:50 / 13.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
11:46 / 13.09.2025
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
08:22 / 13.09.2025
Нина Добрев: Бях една от най-нископлатените актриси в "Дневниците на вампира"
Нина Добрев: Бях една от най-нископлатените актриси в "Дневниците на вампира"
18:32 / 13.09.2025
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, до 4000 евро за пияни шофьори
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, до 4000 евро за пияни шофьори
10:34 / 13.09.2025
Актуални теми
Национален отбор на България по волейбол
Войната в Украйна
Специализирани полицейски операции в страната
Първият учебен ден
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: