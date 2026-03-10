Сподели close
На този етап решихме да не откриваме изборни секции в държавите от зоната на конфликт в Близкия изток, тъй като считаме, че ще бъде застрашен животът на хората. Това съобщи днес на брифинг в МВнР вътрешния министър Надежда Нейнски.

"Струпването на групи винаги може да бъде обект и на терористично нападение включително. Ще следим ситуацията, тя е особено динамична. Но на този етап смятаме, че не може интересът за изборите да бъде превишаващ тревогата за сигурността на хората там", допълни тя.