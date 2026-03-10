Надежда Нейнски.
"Струпването на групи винаги може да бъде обект и на терористично нападение включително. Ще следим ситуацията, тя е особено динамична. Но на този етап смятаме, че не може интересът за изборите да бъде превишаващ тревогата за сигурността на хората там", допълни тя.
МВнР обяви, че няма да разкрива изборни секции в държавите от зоната на конфликт в Близкия изток
© Булфото
Още по темата
/
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
18:28
Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес в Русе ще се приемат до 4 април
13:30
"Борбата с корупцията не се води с внушения и недомлъвки": Министър Исмаилов към заместник-генералният директор на НКЖИ
09.03
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
09.03
Иван Ченчев след "Непокорна България": Целите ни се разминаха, не съм се отказал от политиката
08.03
Още от категорията
/
Министър Околийски: Ще търсим работещи промени в наредбата за специализациите и защита на интересите на младите лекари
19:24
Служебният премиер Гюров: Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата
18:02
Гюров на среща с Мицотакис: Подкрепата на Гърция е пример за европейска и съседска солидарност в ключов момент
16:53
Правосъдният министър: Необходима е по-голяма прозрачност по разследванията за "Осемте джуджета"
16:52
Омбудсманът: Деца със СОП учат с под 50% от часовете, нужни са гаранции за реален достъп до образование
12:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.